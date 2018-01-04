الظاهرة رونالدو: ميسي وكريستيانو يسيطران على الألقاب الفردية لغياب المنافسة

الظاهرة رونالدو

يحظى ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو بجل اهتمام عالم كرة القدم في العصر الحالي، وسيستمر هذا الأمر على الأرجح خلال الأعوام القليلة القادمة، حسبما يرى الأسطورة البرازيلية رونالدو.

وقال الملقب بـ "الظاهرة" في تصريحات لمجلة "شبورت بيلد" الألمانية أن النجمين الأرجنتيني والبرتغالي سيستمران في بسط سيطرتهما على الجوائز الفردية في المستقبل.

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وأشار رونالدو إلى الصعوبات التي اعترت طريقه خلال مسيرته كلاعب، وقال: "في جيلي كانت المنافسة أكبر بكثير من الوقت الحالي، لا أرغب في أن أقلل من شأن ميسي ورونالدو، اللذين سيتنافسان على لقب اللاعب الأفضل في العالم في السنوات المقبلة، ولكن في عصري كان هناك (زين الدين) زيدان وريفالدو و(لويس) فيغو وأنا، ثم جاء رونالدينيو، أن تكون الأفضل في ذلك الجيل كان أمراً صعباً للغاية".

وتطرق رونالدو للحديث أيضاً عن انتقال مواطنه نيمار دا سيلفا إلى باريس سان جيرمان في مفاجأة مدوية غير متوقعة، واستطرد قائلا: "لا أعلم خلفيات انتقاله، ربما كانت هناك مشكلة مع رئيس برشلونة كما حدث معي، رحيل نيمار من برشلونة يشبه كثيراً ما حصل معي عام 1997، ذهبت إلى إنتر عندما كان الدوري الإيطالي أقوى كثيراً من الدوري الفرنسي الآن".