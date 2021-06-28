بايرن ميونيخ يرفض عرضاً من ليفربول لشراء كومان

قدم ليفربول عرضاً رسمياً لضم الفرنسي كينغزلي كومان جناح بايرن ميونيخ، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأمضى الدولي الفرنسي 6 مواسم ناجحة في ملعب آليانز آرينا، لكنه يرغب في تحقيق حلمه باللعب لأحد أندية الدوري الإنجليزي في ظل رفضه العرض المقدم له من البافاري لتجديد عقده.

وكشفت صحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت» الإيطالية أن قيمة عرض الريدز وصلت لنحو 35 مليون يورو من أجل ضم صاحب الـ 25 عاماً.

بايرن يريد 50 مليون يورو نظير التخلي عن كومان

وقابل النادي الألماني العرض الإنجليزي بالرفض، مطالباً مسؤولي ليفربول برفعه إلى 50 مليون يورو من أجل الموافقة على بيع الفرنسي.

وكانت تقارير سابقة قد أفادت برغبة الجناح السريع في الحصول على راتب مماثل لما يتقاضاه زميله ليروي ساني، من أجل الموافقة على تجديد عقده مع بطل ألمانيا.

ويأتي اهتمام ليفربول بضم كومان رغم امتلاك المدرب يورغن كلوب لاعبين مميزين يلعبون في مركز الجناح الهجومي مثل محمد صلاح وساديو ماني وديوغو جوتا.