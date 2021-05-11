بايرن ميونيخ حاصد الألقاب

رقم قياسي جديد يسجله بايرن ميونيخ بتتويجه للمرة التاسعة على التوالي بالدوري الألماني .

لم يشهد الصراع على لقب الدوري في الموسم الحالي أي جديد، ورغم تعثر البافاري بداية الموسم ودخول عدد كبير من الأندية في دائرة المنافسة، إلا أنهم تساقطوا الواحد تلو الآخر مع مرور الوقت ليبقى الوضع على ما هو عليه، ويستمر الدرع في قلعة "إف سي هوليوود".

وعندما يحرز بايرن لقب الدوري قبل مرحلتين من نهايته، فإنه لم يتوقف عند اللقب فحسب، لكنه يتجه إلى لعبة الأرقام القياسية التي يعشقها، فالمهاجم روبرت ليفاندوفسكي هداف الفريق صاحب الـ 39 هدفاً، بات يفصله هدف واحد عن معادلة رقم غيرد مولر القياسي صاحب الـ 40 هدفاً، والصامد منذ عام 1972، واللاعبان توماس مولر، وديفيد آلابا أصبحا الأكثر تتويجاً بلقب الدوري الألماني برصيد 10 ألقاب لكل منهما.

بايرن ميونيخ الذي تأسس في 27 فبراير عام 1900، كان موسمه الماضي 2019-2020 هو الأمجد مع مسيرته مع كرة القدم، حيث حصد كل الألقاب التي شارك فيها وهي الدوري الألماني، وكأس ألمانيا، والسوبر الألماني، ودوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي، ثم كأس العالم للأندية، التي سبق له أن توج بها عام 2013 بالمغرب، ورغم أنه جرد من لقبه الأوروبي كبطل لدوري الأبطال إلا أنه يبقى الفريق الأكثر استقراراً في المستوى بشهادة كل الخبراء.

اللقب الذي حققه بايرن يحمل الرقم 31 في مسيرة الفريق بالدوري، وهو الثاني على التوالي لمدربه هانزي فليك الذي سيترك المهمة نهاية الموسم للمدرب الجديد يوليان ناغلسمان، وهو انعكاس واضح للسيطرة وإحكام القبضة على الكرة الألمانية منذ موسم 2012-2013، وحتى الآن، كما أن تشكيلة منتخب ألمانيا دائماً لا تخلو من سيطرة للاعبي بايرن.

وتبلغ إجمالي بطولات البافاري 79 بطولة بواقع 31 لقباً للدوري، و20 لقباً لكأس ألمانيا، و6 ألقاب لكأس الدوري الألماني، و8 ألقاب لكأس السوبر الألماني، و6 ألقاب لدوري أبطال أوروبا، إلى جانب لقبين لكأس السوبر الأوروبي، ومثلهما لكأس الكونتيننتال، وكأس العالم للأندية، ولقب لكأس الاتحاد الأوروبي، ومثله لكأس الكؤوس الأوروبية.

ويعد بايرن الأغنى على صعيد الإيرادات في ألمانيا، والرابع على مستوى العالم حيث تقترب إيراداته من 500 مليون يورو سنوياً، وتعود ملكية هذا النادي لأعضائه البالغ عددهم 192 ألف عضو ويخوض مبارياته على ملعب آليانز آرينا في مدينة ميونيخ الذي يتسع لـ 75 ألف متفرج.