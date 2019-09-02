بايل يعادل رقم الظاهرة رونالدو

أنقذ غاريث بايل فريقه ريال مدريد من الخسارة أمام مستضيفه فياريال، ليتعادل معه 2-2، ضمن المرحلة الثالثة من الدوري الإسباني، لكن المهاجم الويلزي أنهى ليلته بشكل سيء بعد طرده في الثواني الأخيرة لنيله الإنذار الثاني.

وسجل بايل هدفين أمام فياريال، ليرفع رصيده إلى 104 أهداف بقميص الملكي في مختلف المسابقات، معادلاً رقم مهاجم ريال مدريد السابق الظاهرة البرازيلي رونالدو، وفقاً لشبكة "سكواكا" للإحصاءات.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 5 نقاط من أول ثلاث مباريات، متقدماً بنقطة واحدة على برشلونة حامل اللقب، لكن فريق المدرب زين الدين زيدان يتأخر بفارق أربع نقاط عن أتلتيكو مدريد الفائز بجميع مبارياته.