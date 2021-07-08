برايثوايت يثور غضباً بعد فوز إنجلترا المثير للجدل على الدنمارك

عبر مارتن برايثوايت مهاجم برشلونة ومنتخب الدنمارك عن غضبه الشديد جراء احتساب ركلة جزاء مثيرة للجدل لصالح إنجلترا منحت فريق الأسود الثلاثة بطاقة التأهل لنهائي يورو 2020.

واحتسب الحكم الهولندي داني ماكيلي ركلة جزاء للإنجليز خلال الشوط الإضافي الأول في الدقيقة 104 حينما كانت النتيجة تشير إلى التعادل 1-1.

وبدا أن رحيم ستيرلينغ تعرض لعرقلة داخل المنطقة المحرمة، لكن الإعادات التلفزيونية أظهرت أن الاحتكاك كان بسيطاً على جناح مانشستر سيتي، مما أثار سيلاً من الانتقادات على تقنية الفيديو المساعد "فار" التي لم تلغ قرار حكم الساحة.

وتصدى الحارس كاسبر شمايكل لركلة هاري كين، لكن الكرة ارتدت أمام مهاجم توتنهام الذي أودعها الشباك مرسلاً إنجلترا إلى النهائي بعد الانتصار بهدفين لهدف.

وقال برايثوايت بعد المباراة لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "علينا تقبل ما حدث، مع أننا نشعر بخيبة أمل فظيعة، لا أعتقد أن ما حصل كان عادلاً، لكن علي أن أكون حذراً فيما أقول.

"لم يكن هنالك ركلة جزاء، تم الحكم على هذه الحالة بشكل صارم".

يذكر أن منتخب إنجلترا سيواجه في النهائي غريمه الإيطالي يوم الأحد القادم على ملعب ويمبلي في لندن.