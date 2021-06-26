برشلونة على أعتاب التخلص من 3 لاعبين

يستعد برشلونة للتخلص من 3 لاعبين خلال الفترة القادمة، وذلك في ظل المساعي الحثيثة للرئيس جوان لابورتا من أجل التخلص من اللاعبين الزائدين عن الحاجة أو الذين يتقاضون رواتب مرتفعة.

وتعاقد البارسا مع 4 لاعبين حتى الآن، وهم إيريك غارسيا وسيرجيو أغويرو من مانشستر سيتي، وإيمرسون رويال ظهير ريال بيتيس، ثم ممفيس ديباي الذي انتهى عقده مع أولمبيك ليون.

وقالت محطة “راديو كتالونيا” الإسبانية أن برشلونة يسارع الخطى من أجل بيع جونيور فيربو لميلان، وفي حال رفض النادي الإيطالي المبلغ المطلوب (15 مليون يورو)، فإن النادي الكتالوني سيوافق على مغادرة الظهير الأيسر على سبيل الإعارة مع خيار الشراء في الصيف القادم.

وأضافت أن برشلونة يتوقع بيع مارتن برايثوايت بحوالي 15 مليون يورو لإحدى الأندية الإنجليزية، حيث خرج المهاجم الدنماركي بصفة نهائية من حسابات رونالد كومان بعد قدوم ديباي وأغويرو.

وأردفت، أن سامويل أومتيتي سيرحل أيضاً، ورغم أن بيعه سيكون صعباً للغاية إلا أن البلاوغرانا منفتح لرحيله مجاناً أو على سبيل الإعارة، لأن الأهم بالنسبة للنادي هو التخلص من الراتب المرتفع الذي يحصل عليه.