بند في عقد ديباي يجبره على الاستمرار مع برشلونة

أكد تقرير إعلامي وجود بند في عقد النجم ممفيس ديباي مع برشلونة، يمنح النادي فرصة الإبقاء على اللاعب لمدة أطول.

وأعلن البلاوغرانا مؤخراً تعاقده مع الدولي الهولندي في صفقة انتقال حر لموسمين، بعد انتهاء عقده مع أولمبيك ليون.

وقالت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية أن البارسا يمكنه إضافة موسم ثالث لعقد ديباي من جانب واحد، لينتهي في صيف 2024 بدلاً من 2023، بعكس ما تردد في وقت سابق عن رفض اللاعب هذا الأمر.

وأضافت الصحيفة أن هذا الخيار سينتهي العمل به في 31 ديسمبر 2022، أي قبل 6 أشهر من انتهاء العقد بشكل رسمي.

شرط جزائي في عقد ديباي

ووضع برشلونة شرطاً جزائياً في عقد المهاجم بقيمة 500 مليون يورو، ليؤمن بذلك رابع صفقاته الصيفية، بعدما ضم أيضاً كلاً من سيرجيو أغويرو وإيريك غارسيا وإيمرسون رويال.

ويخوض النجم الهولندي غمار بطولة يورو 2020 حالياً مع منتخب بلاده، الذي تأهل للدور الثاني بالعلامة الكاملة.