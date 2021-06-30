بنزيمة يكرر إنجاز بلاتيني

فرض النجم كريم بنزيمة مهاجم منتخب فرنسا، نفسه بقوة خلال مباراة بلاده أمام نظيره السويسري في دور الـ 16 من بطولة يورو 2020.

وسجل هداف ريال مدريد هدفين خلال دقيقتين تقريباً، ليقلب النتيجة إلى تقدم الديوك على سويسرا بنتيجة 2-1.

بنزيمة أول فرنسي يسجل هدفين على الأقل في مباراتين متتاليتين في كبرى البطولات

وكشفت شبكة «أوبتا» أن مهاجم الديوك بات أول فرنسي يسجل هدفين على الأقل في مباراتين متتاليتين بالبطولات الكبرى (كأس العالم وكأس الأمم الأوروبية)، منذ أن سبقه لهذا الإنجاز الأسطورة ميشيل بلاتيني.

ولفتت إلى أن بلاتيني سجل ثلاثية في شباك بلجيكا ثم ثلاثية (هاتريك) أمام يوغوسلافيا في مباراتين متتاليتين ببطولة يورو 1984.

يذكر أن بنزيمة سجل هدفين في المباراة الماضية ضد البرتغال في ختام منافسات الدور الأول.

واتجهت المباراة إلى الشوطين الإضافيين بعدما انتهى الوقت الأصلي للمباراة المثيرة جداً بالتعادل 3-3، ليقصى بطل العالم بركلات الترجيح.