بوغبا ضمن تشكيل الدوري الإنجليزي المثالي وغياب صلاح

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا، تشكيل الموسم للدوري الإنجليزي الممتاز، والذي شهد عدة مفاجآت.

وشهد التشكيل تواجد بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد، إلى جانب 6 لاعبين من مانشستر سيتي و4 من ليفربول.

في المقابل، غاب محمد صلاح نجم ليفربول، وإيدين هازارد جناح تشيلسي وبيير إيميريك أوباميانغ هداف آرسنال، عن التشكيل المثالي الذي جاء كالتالي:

لحراسة المرمى: إيديرسون (مانشستر سيتي).

للدفاع: أندرو روبرتسون (ليفربول) – إيميريك لابورت (مانشستر سيتي) – فيرجيل فان دايك (ليفربول) - ترينت أليكساندر أرنولد (ليفربول).

للوسط: بيرناردو سيلفا (مانشستر سيتي) – فيرناندينيو (مانشستر سيتي) – بول بوغبا (مانشستر يونايتد).

للهجوم: ساديو ماني (ليفربول) – سيرجيو أغويرو (مانشستر سيتي) – رحيم ستيرلينغ (مانشستر سيتي).