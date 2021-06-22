بوغبا يدافع عن بنزيمة

يرفض بول بوغبا، نجم منتخب فرنسا التشكيك في قدرات مواطنه كريم بنزيمة ومستواه في بطولة الأمم الأوروبية (يورو 2020).

وصرح نجم وسط مانشستر يونايتد عبر قناة "آر تي إل" الفرنسية: «سيسجل هدفاً، لا يشك أحد في ذلك، خاصة الجماهير الفرنسية».

وتابع: «إنه يؤدي بشكل جيد مع الفريق، والهدف سيأتي من تلقاء نفسه».

بوغبا: قميص فرنسا ليس ثقيلاً على بنزيمة

وأضاف بوغبا: «قميص منتخب فرنسا ليس ثقيلاً على كريم».

وأتم نجم مانشستر يونايتد تصريحاته في هذا الشأن: «علينا فقط دعم لاعبينا والتوقف عن التشكيك في قدراتهم، وسيتأكد ذلك في المباريات القادمة».

يذكر أن لدى هداف ريال مدريد فرصة جديدة لإظهار قدراته غداً الأربعاء حينما يواجه منتخب فرنسا نظيره المجري لحساب المجموعة السادسة من يورو 2020.