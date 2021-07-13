بونوتشي: صيحات استهجان الإنجليز حفزتني أنا و كيليني

انتقد ليوناردو بونوتشي مجدداً مشجعي إنجلترا بعد فوز منتخب بلاده بلقب يورو 2020، مشدداً على أن صيحات الاستهجان منحته وزميله جيورجيو كيليني حافزاً إضافياً.

ووجهت الجماهير المحلية صافراتها لحظة بدء السلام الوطني الإيطالي في ملعب ويمبلي قبل بدء اللقاء النهائي يوم السبت الماضي الذي حسمه الإيطاليون بركلات الترجيح.

وأكد مدافع يوفنتوس أن مثل هذه التصرفات لعبت دوراً إضافياً في تحفيزه إلى جانب زميله المخضرم في يوفي والمنتخب.

تصرفات المشجعين حفزت كيليني وبونوتشي

وقال نجم الدفاع لدى عودة الآتزوري إلى بلاده واستعراض كأس البطولة: "ظنت الجماهير الإنجليزية بأنها حققت الفوز، وبدأت بصيحات الاستهان عند عزف النشيد الإيطالي، لكن مثل هذه التصرفات منحتني أنا وكبير السن الآخر (جيورجيو) كيليني حافزاً إضافياً.

"هذا الانتصار له طعم خاص بالنسبة لي ولجيورجيو، لأننا لا نحصل أحياناً على المديح الذي نستحقه."