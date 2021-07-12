بونوتشي: مشجعو إنجلترا غادروا قبل تسلم إيطاليا الكأس

أكد ليوناردو بونوتشي نجم منتخب إيطاليا سعادته بمغادرة المشجعين الإنجليز لملعب ويمبلي قبل مراسم توزيع الميداليات وكأس بطولة يورو 2020.

وحقق الآتزوري فوزاً صعباً على غريمه التاريخي بركلات الترجيح 3-2 بعد تعادل الطرفين 1-1 في الزمنين الأصلي والإضافي للقاء النهائي الذي تابعه أكثر من 60 ألف متفرجاً.

ولعب مدافع يوفنتوس دوراً رئيسياً في فوزه بلاده باللقب بعدما أدرك التعادل وسجل ركلة ترجيحية مهمة.

وقال نجم المنتخب الإيطالي: "إنه شعور فريد من نوعه ونحن نقدر ما وصلنا إليه، مشاهدة 58 ألف مشجع (إنجليزي) يغادرون الملعب قبل مراسم التتويج أمر مميز، والآن الكأس سيعود إلى روما.

"ظنوا أنه سيبقى في لندن، أنا آسف من أجلهم، لكن إيطاليا لقنتهم درساً من جديد".

يذكر أن الآتزوري واصل مسيرته التاريخية دون خسارة، إذ وصل إلى 34 مباراة متتالية لم يذق فيها طعم الهزيمة.