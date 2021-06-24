بيرو تتعادل مع إكوادور 2-2 في كوبا أمريكا 2021

قاد جيانلوكا لابادولا انتفاضة منتخب بيرو في الشوط الثاني ليعوض تأخره ويدرك التعادل 2-2 مع نظيره الإكوادوري في بطولة كوبا أمريكا 2021 الأربعاء.

وحافظ الفريقان على آمالهما في التأهل لربع النهائي بهذه النتيجة حيث تتبقى مباراة واحدة لكل منهما.

وتملك الإكوادور نقطتين من ثلاث مباريات مقابل أربع نقاط لبيرو.

ويتأهل أصحاب أول أربعة مراكز من كل مجموعة إلى الدور القادم.

والإكوادور أحد فريقين فشلا في حصد لقب كوبا أمريكا.

ورغم غياب المهاجم إينر فالنسيا للإيقاف، إلا أنها أنهت الشوط الأول متقدمة 2-0.

وحول ريناتو تابيا تمريرة برفيس إستوبينان العرضية بالخطأ بمرماه في الشوط الأول، ثم أضاف آيرتون بريسيادو الهدف الثاني قبل الاستراحة عندما وصل إلى ركلة حرة من داميان دياز ليضعها في شباك الحارس بيدرو غالايسي.

وغاب المهاجم المخضرم باولو غيريرو عن بيرو لكن لابادولا، الذي سبق أن انضم لتشكيلة منتخب إيطاليا قبل اختيار اللعب لبلد والدته، ساعد فريقه.

وقدم لابادولا أداءً رائعاً في الشوط الثاني وأحرز هدفه الأول مع المنتخب بعد أربع دقائق من الاستراحة بعد تمريرة من كريستيان كويفا.

وبعد ذلك بخمس دقائق استلم لابادولا تمريرة من سيرجيو بينيا ومررها إلى أندريه كارييو ليدرك التعادل.

وبحث الفريقان عن الفوز، لكن المباراة انتهت بالتعادل لحساب المجموعة الثانية ليتأجل الحسم إلى الجولة الأخيرة الأحد المقبل.

وتلعب بيرو ضد فنزويلا فيما تلعب الإكوادور ضد البرازيل التي تغلبت على كولومبيا بهدف نظيف لتضمن التاهل في صدارة المجموعة.