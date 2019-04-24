تبرئة رئيس برشلونة السابق روسيل في قضية فساد

أظهرت وثائق للمحكمة العليا اليوم الأربعاء أن السلطات الإسبانية برأت ساندرو روسيل الرئيس السابق لنادي برشلونة من اتهامات في تحقيق غسل أموال.

واعتقل روسيل في مايو 2017 في اطار تحقيق تركز على مبيعات حقوق سمعية وبصرية مرتبطة بالمنتخب البرازيلي.

وكشفت وثائق المحكمة العليا أنه تم تبرئة ستة أشخاص من اتهامات غسل الأموال والانتماء لمجموعة إجرامية.

واستقال روسيل من رئاسة البارسا في 2014 بعدما فتحت المحكمة العليا تحقيقاً في مخالفات تتعلق بصفقة التعاقد مع نيمار.

ونفى روسيل ارتكاب أي أخطاء.