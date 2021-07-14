تسريبات جديدة لـ بيريز يهين فيها رونالدو ومورينيو وكوينتراو

نشر موقع "إل كونفيدينسيال" الإسباني تسجيلات مسربة جديدة نسبت إلى فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد أهان خلالها نجوم وأساطير النادي.

وكانت التسريبات قد بدأت بتوجيه بيريز انتقادات لاذعة لإيكر كاسياس وراؤول غونزاليز عام 2006.

وكشفت التسجيلات الجديدة من عام 2012 تعرض النجم كريستيانو رونالدو والمدرب جوزيه مورينيو للإهانة من قبل بيريز.

بيريز يصف رونالدو بـ "الأحمق"

وقال رئيس النادي الملكي عن هداف يوفنتوس الحالي: "إنه شخص مجنون ومغفل ومريض، هل ترون أن هذا الرجل طبيعي؟ إنه ليس كذلك، وإلا فلن يفعل الأشياء التي تبدر منه، لماذا ترون أنه يفعل هذا الهراء؟"

وتطرق الرئيس المثير للجدل بعدها للحديث عن وكيل الأعمال جورجي مينديش بالإضافة لرونالدو ومورينيو، فقال: "يعاني هؤلاء من غرور ضخم، رونالدو ومورينيو مدللان ولا يريان الواقع، يتطلعان لجني المال فقط، مورينيو مجنون ومغفل".

وكشفت التسريبات أيضاً تعرض ظهير ريال مدريد السابق فابيو كوينتراو لهجوم لاذع أيضاً من قبل الرئيس الذي قال عنه: "ليس لديه دماغ، يقود السيارة بدون رخصة، إنه غبي، يلحق وكيل أعماله ويستمع لرونالدو الذي لا يحب إلا نفسه."

وكان النادي الإسباني قد أصدر بياناً رسمياً على لسان رئيسه أكد فيه أن الكشف عن هذه التسريبات حالياً يعود بشكل رئيسي لأنه أحد أبرز مؤسيي دوري السوبر.