ريال مدريد يصدر بياناً رسمياً رداً على تسريبات الرئيس بيريز

أصدر ريال مدريد بياناً رسمياً للرد على التسريبات الصوتية التي نشرها موقع "إل كونفيدينسيال" الإسباني والتي هاجم فيها الرئيس فلورنتينو بيريز أسطورتي النادي راؤول غونزاليز وإيكر كاسياس.

بيريز يرد على ما تم نشره

وجاء في البيان نقلاً عن بيريز: "تعقيباً على المقال الذي نشره موقع إل كونفيدينسيال والذي احتوى عبارات نسبت إلي، كان من الضروري توضيح التالي:

"الاقتباسات المنشورة كانت جزءاً من محادثة جرى تسجيلها بالسر من قبل السيد خوسيه أنتونيو آبيلان، علماً بأنه كان يحاول بيعها لأعوام طويلة دون نجاح.

"يفاجئني أن إل كونفيدينسيال نشرها اليوم، بالنظر إلى الفترة الزمنية التي مرت منذ تسجيلها.

"أرى أن سبب نشر هذه التسجيلات بعد أعوام طويلة من تاريخ تسجيلها يعود إلى دوري الرئيسي في إنشاء بطولة دوري السوبر.

"وضعت المسألة بين يدي المحامين، الذين يعملون الآن لاتخاذ التدابير المناسبة".