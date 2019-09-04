تشان: يوفنتوس وساري كذبوا بخصوص دوري الأبطال

علق إيمري تشان لاعب وسط يوفنتوس، على قرار استبعاده من القائمة الخاصة بدوري أبطال أوروبا، واتهم إدارة ناديه ومدربه ماوريتسيو ساري بالكذب عليه.

وأعلن يوفي قائمته التي شهدت غياب عدة أسماء بارزة مثل تشان والمهاجم المخضرم ماريو ماندجوكيتش عن المشاركة أوروبياً.

وقال الدولي الألماني أثناء تواجده في معسكر بلاده للمراسلين: "لا أملك تفسيراً لما حدث، اتصل ساري بي في مكالمة لم تتعد مدتها 60 ثانية أخبرني فيها باستبعادي.

"الأمر محزن وصادم، يجب أن أشارك في دوري الأبطال، أنا غاضب، وعدتني الإدارة الأسبوع الماضي بأمر مختلف.

"تحدثت مع فرق أخرى وكان بإمكاني اللعب في دوري الأبطال، لم يكن ساري صادقاً معي، لو عرفت لما كنت استمريت في يوفنتوس.

"الآن سأسحب قراري وأتحدث مع وكيل أعمالي والإدارة وسأرى ما سيحدث".

يذكر أن تشان شارك مع ليفربول في نهائي دوري الأبطال عام 2018، ثم رحل مجاناً بعد انتهاء عقده إلى يوفنتوس.