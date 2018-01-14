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تعرف على أسباب مطاردة ريال مدريد المستمرة لدي خيا

تعرف على أسباب مطاردة ريال مدريد المستمرة لدي خيا
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نشر 14 كانون الثاني/يناير 2018 - 20:02 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

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دافيد دي خيا
دافيد دي خيا

يقدم الحارس دافيد دي خيا موسماً مميزاً بجميع المقاييس مع مانشستر يونايتد مثبتاً أنه الأفضل في الدوري الإنجليزي الممتاز وربما العالم حالياً.

تألق الدولي الإسباني دفع ريال مدريد لمحاولة التعاقد معه مجدداً مع سعي يونايتد لجعله الأغلى أجراً في العالم مع التجديد لخمسة مواسم قادمة.

ماذا قدم دي خيا مع مانشستر يونايتد هذا الموسم

حافظ الحارس على نظافة شباكه في 12 مباراة من أصل 22 خاضها في البريميير ليغ هذا الموسم، فيما استقبلت شباكه 16 هدفاً.

المباريات22 مباراة
الشباك النظيفة12
استقبال الأهداف16
التصديات73
تصديات من داخل منطقة الجزاء39
تصديات من خارج منطقة الجزاء34
نسبة التصديات81.82%

يبلغ متوسط معدل تصدي حراس الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم 61%، وفي حال تم إنقاص معدل دي خيا من معدل بقية الحراس، فسيخسر مانشستر يونايتد 11 نقطة ليتراجع للمركز السادس برصيد 36 نقطة.

دون دي خيا، كان يونايتد سيخسر أمام آرسنال وليفربول وساوثهامبتون، إلى جانب التعادل مع بورنموث.

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ماذا لو كان دي خيا حارساً لأحد فرق البريميير ليغ الأخرى

بكل تأكيد، جميع فرق الدوري الإنجليزي ستستفيد في حال وجود دي خيا، ولكن ستوك سيتي سيكون الأكثر استفادة حيث سيستقبل 24 هدفاً أقل مما استقبله، فيما سيكون أقل الفرق استفادة مانشستر سيتي وبيرنلي برصيد ثلاثة أهداف.

فيما يلي عدد الأهداف التي كان سيمنعها دي خيا لو كان حارساً لأحد الفرق التالية في الدوري الإنجليزي:

ستوك سيتي24 هدفًا
واتفورد21 هدفًا
وست هام يونايتد21 هدفًا
هدرسفيلد18 هدفًا
بورنموث17 هدفًأ
إيفرتون15هدفًا
آرسنال14 هدفًا
كريستال بالاس14 هدفًا
ليفربول14 هدفًا
ليستر سيتي13 هدفًا
ساوثامبتون13 هدفًا
ويست بروميتش13 هدفًا
سوانزي سيتي12 هدفًا
نيوكاسل يونايتد11 هدفًا
توتنهامتسعة أهداف
برايتونسبعة أهداف
تشيلسيأربعة أهداف
بيرنليثلاثة أهداف
مانشستر سيتيثلاثة أهداف
مقارنة دي خيا مع الأفضل في المواسم السابقة

معدل تصديات الإسباني هذا الموسم هو الأعلى منذ انضمامه لمانشستر يونايتد صيف موسم 2011-2012، كما أنه الأعلى بين جميع حراس البريميير ليغ أيضاً.
 
فيما يلي مقارنة بين نسبة تصديات دي خيا وبين أفضل الحراس منذ وصوله للدوري الإنجليزي.
الحارسنسبة التصديات
دافيد دي خيا موسم 2018/201781.82%
بيتر تشيك موسم 2013/201278.6%
جو هارت موسم 2012/201177%
هوغو لوريس موسم 2017/201676%
آدريان موسم 2014/201375.5%
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