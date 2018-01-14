تعرف على أسباب مطاردة ريال مدريد المستمرة لدي خيا

يقدم الحارس دافيد دي خيا موسماً مميزاً بجميع المقاييس مع مانشستر يونايتد مثبتاً أنه الأفضل في الدوري الإنجليزي الممتاز وربما العالم حالياً.

تألق الدولي الإسباني دفع ريال مدريد لمحاولة التعاقد معه مجدداً مع سعي يونايتد لجعله الأغلى أجراً في العالم مع التجديد لخمسة مواسم قادمة.

ماذا قدم دي خيا مع مانشستر يونايتد هذا الموسم

حافظ الحارس على نظافة شباكه في 12 مباراة من أصل 22 خاضها في البريميير ليغ هذا الموسم، فيما استقبلت شباكه 16 هدفاً.

المباريات 22 مباراة الشباك النظيفة 12 استقبال الأهداف 16 التصديات 73 تصديات من داخل منطقة الجزاء 39 تصديات من خارج منطقة الجزاء 34 نسبة التصديات 81.82%

يبلغ متوسط معدل تصدي حراس الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم 61%، وفي حال تم إنقاص معدل دي خيا من معدل بقية الحراس، فسيخسر مانشستر يونايتد 11 نقطة ليتراجع للمركز السادس برصيد 36 نقطة.

دون دي خيا، كان يونايتد سيخسر أمام آرسنال وليفربول وساوثهامبتون، إلى جانب التعادل مع بورنموث.

غوارديولا يهنىء ليفربول بالفوز

أهداف مباراة ليفربول ومانشستر سيتي 4-3 الدوري الإنجليزي

أهداف مباراة بورنموث وآرسنال 2-1 الدوري الإنجليزي

كروس: من ينتقد ريال مدريد لا يفهم كرة القدم

برشلونة يبحث عن أول فوز على ملعب آنويتا منذ 10 أعوام في الليغا

ماذا لو كان دي خيا حارساً لأحد فرق البريميير ليغ الأخرى

بكل تأكيد، جميع فرق الدوري الإنجليزي ستستفيد في حال وجود دي خيا، ولكن ستوك سيتي سيكون الأكثر استفادة حيث سيستقبل 24 هدفاً أقل مما استقبله، فيما سيكون أقل الفرق استفادة مانشستر سيتي وبيرنلي برصيد ثلاثة أهداف.

فيما يلي عدد الأهداف التي كان سيمنعها دي خيا لو كان حارساً لأحد الفرق التالية في الدوري الإنجليزي: