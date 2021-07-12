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تعرف على تشكيلة يورو 2020 المثالية

منشور 12 تمّوز / يوليو 2021 - 11:18
شعار يورو 2020 (المصدر: wallpapercave.com)
شعار يورو 2020 (المصدر: wallpapercave.com)

كشف موقع "Who Scored" الشهير والمتخصص بالإحصائيات عن التشكيلة المثالية لبطولة يورو 2020 التي أسدل الستار على منافساتها أمس السبت بفوز منتخب إيطاليا باللقب على حساب إنجلترا.

وتغلب الآتزوري على غريمه منتخب الأسود الثلاثة بركلات الترجيح 3-2 بعد تعادلهما في الزمنين الأصلي والإضافي 1-1.

واستعرض الموقع تقييمات لاعبي جميع المنتخبات خلال مباريات المسابقة، وكانت السيطرة فيها كما كان متوقعاً للإيطاليين بواقع 4 لاعبين.

فيما يلي تشكيلة يورو 2020 المثالية:

حراسة المرمى:

  • جيانلويجي دوناروما (إيطاليا) بتقييم 6.96.

خط الدفاع:

  • فلاديمير كوفال (جمهورية التشيك) بتقييم 7.31.
  • ليوناردو بونوتشي (إيطاليا) بتقييم 7.07.
  • هاري ماغواير (إنجلترا) بتقييم 7.62.
  • لوك شو (إنجلترا) بتقييم 7.37

خط الوسط:

  • رحيم ستيرلينغ (إنجلترا) بتقييم 7.28.
  • جورجينيو (إيطاليا) بتقييم 7.28.
  • ماركو فيراتي (إيطاليا) بتقييم 7.59.
  • ميكايل دامسغارد (الدنمارك) بتقييم 7.28.

خط الهجوم:

  • باتريك شيك (التشيك) بتقييم 7.55.
  • روميلو لوكاكو (بلجيكا) بتقييم 7.39.
تشكيلة يورو 2020 المثالية (المصدر: whoscored.com)
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