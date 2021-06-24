تقارير: تجديد عقد ميسي مع برشلونة "مسألة وقت"

كشفت تقارير عن اقتراب تجديد عقد ليونيل ميسي قائد وأسطورة برشلونة، ليستمر بين أسوار ملعب كامب ناو حتى عام 2023.

ووفقاً لفابريتسيو رومانو صحفي شبكة "سكاي سبورتس"، سيمدد الأرجنتيني عقده مع البارسا حتى يونيو 2023، مضيفاً أنه لا يوجد شك لدى جميع الأطراف المعنية بشأن هذا الأمر.

بنود أخيرة تفصل ميسي عن التوقيع

وأضاف أنه لا تزال هناك بعض البنود التي يجب تعديلها في هيكل العقد، وهو ما يؤخر الإعلان الرسمي، مؤكداً أنها مجرد مسألة وقت.

وكانت الشكوك تحوم حول مستقبل ميسي الذي أتم عامه الـ 34 أمس الأربعاء، في ظل نهاية عقده مع البلاوغرانا مع نهاية يونيو الجاري وعدم التوصل حتى الآن إلى اتفاق بشأن التجديد.

يُذكر أن "ليو" حاول الرحيل عن برشلونة الصيف الماضي، وتردد أن مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان يرغبان في ضمه، لكن الرئيس السابق للنادي جوسيب ماريا بارتوميو نجح في منع رحيل النجم الأرجنتيني.