تقرير: يوفنتوس يخسر خدمات ديبالا شهراً بداعي الإصابة

باولو ديبالا

أشارت التقارير الأولية لفحوصات باولو ديبالا، مهاجم يوفنتوس، أن الدولي الأرجنتيني سيغيب مدة لا تقل عن الشهر بعد الإصابة التي تعرض لها في لقاء فريقه أمس أمام كالياري ضمن الدوري الإيطالي.

وكان ديبالا غادر الملعب في الشوط الثاني باكياً بعدما تعرض لإصابة على مستوى العضلة الخلفية.

وكشفت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" أن المهاجم الشاب تعرض لتمزق في العضلة الخلفية سيبعده مدة في حدود أربعة أسابيع، الأمر الذي أكدته كذلك صحيفة "توتو سبورت" المقربة من يوفي.

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وقالت الصحيفتان أن ديبالا بات معرضاً للغياب عن لقاء الذهاب لفريقه في دوري أبطال أوروبا أمام توتنهام في الثالث عشر من الشهر القادم.

واستعاد ديبالا مكانه أساسياً مؤخراً في تشكيلة البيانكونيري بعدما كان جليس مقاعد البدلاء الفترة الماضية بقرار من المدرب ماسيمليانو آليغري المدير الفني ليوفنتوس، بداعي تراجع مستواه.