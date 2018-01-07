توتنهام يصعق ريال مدريد بوضع سعر مستحيل لبيع كاين

ارتبط هاري كين هداف توتنهام هوتسبير بالانتقال لريال مدريد وفقاً للعديد من التقارير الإعلامية.

وكشفت صحيفة "ميترو" البريطانية النقاب عن سعر هداف الدوري الإنجليزي الجديد الذي حدده سبيرز من أجل التخلي عنه.



وقالت الصحيفة أن النادي اللندني سيطالب بـ 300 مليون جنيه استرليني من ريال مدريد إذا ما أراد الملكي ضم كاين.



وتربع كاين على عرش صدارة هدافي البريميير ليغ لموسمين متتاليين، وبات أفضل هداف في تاريخ المسابقة، مما دفع ريال مدريد للتفكير جدياً بضمه، خاصة مع تراجع مهاجمه كريم بنزيمة عن التهديف في الآونة الأخيرة.

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وفي نفس السياق، أشارت صحيفة "ميرور" البريطانية إلى أن دانييل ليفي رئيس توتنهام لا يرغب في التخلي عن كاين مما دفعه لوضع هذا المبلغ الخرافي الضخم.

ولا يعد ريال مدريد النادي الوحيد الذي يسعى للتعاقد مع النجم الإنجليزي صاحب الـ 24 عاماً، إذ سبق وكشفت تقارير أن مانشستر يونايتد يحاول التحرك أيضاً لضمه، وأن المدرب جوزيه مورينيو على استعداد لدفع 170 مليون جنيه استرليني لخطف المهاجم الدولي لمنتخب الأسود الثلاثة.