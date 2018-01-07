مينا يصل برشلونة غداً للخضوع للكشف الطبي

ييري مينا

أكدت صحيفة "آس" الإسبانية أنه من المتوقع أن يصل ييري مينا نجم بالميراس لبرشلونة مساء الاثنين أو صباح الثلاثاء من أجل إتمام صفقة انضمامه لضفوف البارسا.

وقالت الجريدة المقربة من ريال مدريد أن النادي الكتالوني سيجري الكشف الطبي للدولي الكولومبي بمجرد وصوله المدينة خلال الساعات القادمة.

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كما أكدت أنه وبمجرد وصول مينا والتوقيع على عقد انضمامه، سيتم الاعلان عن الصفقة بشكل رسمي ليبدأ المدافع من بعدها مشاركته في تدريبات الفريق.

بدوره، قام مينا خلال الساعات الماضية بمتابعة عدد من نجوم برشلونة مثل لويس سواريز والمنضم حديثاً فيليب كوتينيو، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن تقارير صحفية سابقة كانت قد أكدت أن برشلونة سيحصل على خدمات مينا مقابل 12 مليون يورو في عقد سيتقاضى الدولي الكولومبي إثره 3.7 مليون يورو في الموسم.