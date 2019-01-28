توخيل يستبعد مشاركة نيمار أمام مانشستر يونايتد

نيمار بعد تعرضه للإصابة الأسبوع المنصرم

أكد توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان على صعوبة لحاق النجم نيمار دا سيلفا بمواجهة مانشستر يونايتد الشهر المقبل في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وتعرض الدولي البرازيلي الذي سيكمل عامه السابع والعشرين بعد أيام لإصابة قوية في الكاحل أثناء مواجهة ستراسبورغ في كأس فرنسا الأربعاء الماضي.

ومن المقرر أن يحل سان جيرمان ضيفاً على يونايتد في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال في الـ 12 من الشهر القادم، على أن تقام مباراة الإياب على ملعب بارك دو برانس في السادس من مارس.

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وقال توخيل: "من المبكر جداً تحديد موعد عودة نيمار للملاعب".

وأثار المدرب الألماني بهذا التصريح الشكوك حول إمكانية عودة نيمار للمشاركة في مباراة الإياب أيضاً، وذلك بعد أن تأكد أمس غيابه عن مباراة الذهاب.

وعلى الرغم من غياب نيمار، واصل باريس سان جيرمان مسيرته الواثقة بعدم تلقي أي هزيمة هذا الموسم في الدوري الفرنسي، حيث فاز على رين الأحد الماضي برباعية مقابل هدف.

يذكر أن نيمار يخوض موسمه الثاني مع باريس سان جيرمان، بعد قدومه من برشلونة صيف عام 2017 في صفقة هي الأغلى في تاريخ كرة القدم والتي تقدر قيمتها بـ 222 مليون يورو.