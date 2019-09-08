حبيب يهزم داستن في "النزال التاريخي"

انتهى النزال التاريخي في وقت مبكر من صباح الأحد، بفوز المصارع الروسي حبيب نورمحمدوف، على المصارع الأميركي داستن بورييه، وسط حضور كبير في صالة ذي آرينا بحلبة مرسى ياس بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي؛ ليتوج بطلاً للنزال الرئيسي من بطولة UFC في ختام أسبوع أبو ظبي للتحدي.

وتفوّق نورمحمدوف في الجولة الأولى؛ لكن بورييه تماسك في الثانية ثم استسلم في الثالثة وسط تشجيع جماهيري حماسي كبير، وأكد حبيب أنه سعيد لفوزه للمرة الثامنة والعشرين على التوالي.

وحضرت جموع غفيرة من عشاق الألعاب القتالية النهائية النزالات المختلفة في صالة ذي آرينا التي تتسع لـ 15 ألف مشجع، وتفاعلوا مع النزالات المثيرة التي نظّمتها دائرة الثقافة والسياحة في أبو ظبي، بالتعاون مع منظمة الألعاب القتالية النهائية؛ وفقاً لوكالة "وام".

وكان من اللافت حضورُ أعداد غفيرة من روسيا لمؤازرة البطل نورمحمدوف، الذي لم يخسر في آخر 27 نزالات، وتابع المنافسات الملايين حول العالم من عشاق الألعاب القتاليبة والمصارعة والألعاب القتالية.