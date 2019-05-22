خاميس يقرر مغادرة بايرن ميونيخ

اتخذ خاميس رودريغيز قراره النهائي بشأن مستقبله مع بايرن ميونخ المعار إليه حتى نهاية الموسم الحالي من فريقه الأصلي ريال مدريد.

وقالت شبكة “سكاي سبورتس” أن الدولي الكولومبي قرر الرحيل عن النادي البافاري هذا الصيف.

ورغم امتلاك بايرن بنداً في عقد الإعارة، يتيح له شراء خاميس مقابل 42 مليون يورو، إلا أن اللاعب لا يرى مستقبله في ميونيخ.

ومن المقرر أن يعلن الكولومبي قراره النهائي بشكل رسمي عقب نهائي كأس ألمانيا، الذي سيجمع بايرن ميونيخ بلايبتزيغ في 25 من الشهر الجاري.

وبدأ جورجي مينديش، وكيل خاميس، البحث عن خيارات أخرى هذا الصيف، لا سيما في ظل صعوبة استمرار موكله مع النادي الملكي، رغم ارتباطه بعقد حتى 2021.

وتشير التقارير إلى إمكانية انتقال خاميس إلى يوفنتوس نظراً للعلاقة الوطيدة التي تربط موكله بإدارة “السيدة العجوز” بعد صفقتي جواو كانسيلو وكريستيانو رونالدو.