يترقب الطلاب نتائج الثانوية العامة "التوجيهي" التي أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية أنها ستكون يوم الأربعاء المقبل الساعة الرابعة وعصرًا، وعادة ما يتلقى الطالب الناجح الكثير من التهاني، والدعم، في المقابل يجب العلم أن الطالب الراسب بحاجة كبيرة لدعم واهتمام، "البوابة" يقدم لكم أجمل كلمات دعم للراسب في التوجيهي:

كلمات دعم للراسب في التوجيهي

الفشل في امتحانات التوجيهي ليس نهاية العالم.

من أجمل كلمات دعم للراسب في التوجيهي ما زال لديك فرص جديدة لتحقيق النجاح، لا تستسلم وابذل جهدك بجدية

يمكنك النهوض من جديد وتحقيق النجاح في المستقبل.

حظاً أوفر.

أتمنى لك النجاح والتوفيق في الأيام القادمة.

لا تقل قد فشلت قل لم أنجح بعد

عسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم.

الخيرة حتما فيما اختار الله.

الله قدّر وما شاء فعل لذا اصبروا اخواني الأعزاء على تقدير المولى وتدبيره.

واعلموا أن أمر المؤمن كله خير أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصابته سراء شكر فكان خيرًا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له.

لتزرعوا بذرة الإجتهاد في دروبكم ، ولتتعهّدوها بالحرص و الرعاية ، فإنها أملكم الأكيد في غد مشرق .

اسقوا البذرة، يا رعاكم الله بالتوكل على الله.

بين الهدف المنشود اقتلعوا بذور الكسل والتواكل والتداعي والإهمال والتسيب والتفريط واستسهال الأمور والغش والملل.

لا تيأسوا ولا تقنطوا فإنه لا يقنط من روح الله إلا القوم الكافرون.

وفقنا الله لما فيه خير.

ألهمنا التوفيق في قادم امتحاناتنا.

استفد من تجربتك في الامتحانات السابقة وركز جيداً، ولا تنسى أن تحدد نقاط الضعف والقوة، واستمر في التعلم والتطوير.

من جدّ وجد ومن زرع حصد ومن سار على الدرب وصل.

كلنا نواجه الخطأ يوميا في حياتنا فالخطأ سلوك بشري فإذا أخطأ سهمك هدفه لا تضيع الكثير من الوقت إسحب السهم الثاني وأثناء ذلك فكر ما الذي عليك فعله بطريقة صحيحة لأصيب الهدف؟،فكر بسرعة واجعل خطواتك العملية دائما سريعة ومتوازنة لكن في جميع الأحوال أتبع تفكيرك خطوات عملية حتى تحقق أهدافك.

الفشل هو مجرد بداية.

لا تقلق التحديات تجعلنا أقوى.

عبارات توجيهي 2023 تحفيز

من افضل عبارات توجيهي 2023 تحفيز التركيز هو أهم أسس النجاح في مختلف المجالات سواء الدراسة أو التجارة أو السياسة وأيضاً في كافة العلاقات والأنشطة الإنسانية.

أول أسرار النجاح بالحياة الدراسية والعملية يتمثل في مواجهة كل ما نقابله من مصاعب وعقبات بمثل ثبات الطيور بمواجهة العواصف.

النجاح هو محصلة من جميع الاجتهادات مهما بلغ صغرها والتي تتراكم في كل يوم يلي الآخر.

لا يعد النجاح في جميع الأحوال بل هو نتاج ما يدور في خلد المرء من أفكار ثورية، حيث كثيراً ما يكون مفتاح النجاح مجرد فكرة بسيطة.

عبارات توجيهي 2023 تحفيز من غير الكافي أن يبلغ المرء النجاح، ولكن الأهم أن يتم الحفاظ على ذلك النجاح.

لا يشتمل قاموس النجاح على لكن أو إذا ولكنه يتضمن عبارة أنا قادر على تحقيق النجاح.

عبارات عن التوجيهي الأدبي

طالب الثانوية الأدبي عليه الاستفادة من خيرات الاخرين في تطوير مهاراته الدراسية.

إن فصل التوجيهي الأدبي يعتبر نقطة التحول في حياتي الأكاديمية والثقافية.

بفضل التوجيهي الأدبي لقد اكتشفت عالمًا جديدًا من الأدب والثقافة.

خلال سنوات التوجيهي الأدبي لقد تعلمت كيف أفكر بشكل نقدي وأعبر عن أفكاري بلغة رصينة.

من خلال التوجيهي الأدبي إني أجد توازنًا بين الجمال اللغوي والتأمل في أعماق النصوص.

فرع الأدبي في التوجيهي يعزز من إدراكي لتاريخ وثقافة البشرية.

إن دروس التوجيهي الأدبي تمنحني فهمًا عميقًا للعالم وتجعلني متعلمًا مستمرًا أكثر.

إن التوجيهي الأدبي يمنحني فرصة جديدة لاستكشاف عوالم مختلفة من خلال الأدب والتحليل الأدبي.

الأدبي التوجيهي يمنحني قوة التعبير ويثري مفرداتي وفهمي للبشرية.

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