خلاف حول الأجور يعيق انتقال خضيرة لآرسنال

يواصل سامي خضيرة لاعب وسط يوفنتوس مفاوضاته مع آرسنال سعياً للانضمام لصفوفه الموسم القادم.

ويقضي الألماني أيامه الأخيرة في عقده مع بطل إيطاليا، وقد عزم على الرحيل هذا الصيف كما يبدو، خاصة مع صفقات يوفي الجديدة في وسط الملعب والتي قد لا تتيح له المشاركة باستمرار تحت قيادة ماوريتسيو ساري.

وتحدثت صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية عن رغبة آرسنال في التعاقد مع النجم الألماني، وقد دعمت هذه التقارير بتواجد خضيرة في ملعب الإمارات خلال مباراة آرسنال وليون الودية.

ورغم نفي أوناي إيمري مدرب الغانرز الأمر، إلا أن صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أكدت أن الطرفين يواصلان المفاوضات حول البنود الشخصية للعقد.

وكشفت الصحيفة عن وجود خلاف حول الراتب، إذ يتقاضى خضيرة حالياً في يوفنتوس 6 ملايين يورو سنوياً، فيما يعرض النادي الإنجليزي 4 ملايين يورو في عقد يمتد لعامين.

يذكر أن صاحب الـ 32 عاماً انضم ليوفنتوس عام 2015 في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع ريال مدريد.