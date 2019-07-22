داني ألفيش الرابح الأكبر

توج داني ألفيش، الظهير الأيمن البرازيلي، بجائزة أفضل لاعب في بطولة كوبا أميركا 2019، بعدما حمل شارة قيادة السيليساو.

ولعب نجم باريس سان جيرمان السابق دوراً أساسيّاً في إعادة منتخب بلاده إلى المنصة القارية بعد غياب دام 12 عاماً.

وعزّز ألفيش بهذا اللقب رقمه القياسي كأكثر اللاعبين فوزاً بالبطولات في تاريخ كرة القدم، حيث رفع عدد ألقابه إلى 40 لقباً بعد 5 محطات ناجحة مع إشبيلية وبرشلونة ويوفنتوس وباريس سان جيرمان والمنتخب البرازيلي.

وغادر الظهير الذي أتم عامه الـ 36 في مايو الماضي باريس سان جيرمان هذا الصيف بحثاً عن تجربة جديدة.

إشبيلية (2002 إلى 2008)

المواسم: 6

المباريات: 250

الأهداف: 16

التمريرات الحاسمة: 30

الألقاب: 5

كأس إسبانيا: 1

كأس السوبر الإسباني: 1

كأس الاتحاد الأوروبي: 2

كأس السوبر الأوروبي: 1



برشلونة (2008 إلى 2016)

المواسم: 8

المباريات: 391

الأهداف: 21

التمريرات الحاسمة: 100

الألقاب: 23

الدوري الإسباني: 6

كأس إسبانيا: 4

كأس السوبر الإسباني: 4

دوري أبطال أوروبا: 3

كأس السوبر الأوروبي: 3

كأس العالم للأندية: 3



يوفنتوس (2016 إلى 2017)

المواسم: 1

المباريات: 33

الأهداف: 6

التمريرات الحاسمة: 7

الألقاب: 2

الدوري الإيطالي: 1

كأس إيطاليا: 1



باريس سان جيرمان (2017 إلى 2019)

المواسم: 2

المباريات: 73

الأهداف: 8

التمريرات الحاسمة: 18

الألقاب: 6

الدوري الفرنسي: 2

كأس فرنسا: 1

كأس الدوري الفرنسي: 1

كأس السوبر الفرنسي: 2



المنتخب البرازيلي (منذ 2006)

المباريات: 115

الأهداف: 8

التمريرات الحاسمة: 18

الألقاب: 4

كوبا أميركا: 2

كأس القارات: 2



الجوائز الفردية

أفضل لاعب في كأس الاتحاد الأوروبي: 1

أفضل لاعب في كأس السوبر الأوروبي: 1

أفضل لاعب في كوبا أميركا: 1

التشكيلة المثالية للاتحاد الأوروبي: 5

التشكيلة المثالية للاتحاد الدولي: 8

التشكيلة المثالية لكأس القارات: 1

التشكيلة المثالية لكوبا أميركا: 1