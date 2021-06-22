ديمبيلي أصيب 11 مرة في 5 مواسم

ضاعف المهاجم عثمان ديمبيلي من إحباط مشجعي برشلونة، بعد إصابته أخيراً، مع منتخب فرنسا، وإعلان الأخير، رسمياً، غيابه عن تشكيلة «بطل العالم 2018» في يورو 2020، ليرفع اللاعب عدد مرات إصابته إلى 11 مرة في غضون 5 أعوام فقط.

وانتقل نجم الهجوم من بوروسيا دورتموند إلى البارسا صيف عام 2017 مقابل 105 ملايين يورو.

وأصيب ديمبيلي في الركبة خلال مباراة فرنسا مع ألمانيا، بعدما شارك كبديل، لكنه سرعان ما خرج من الملعب، ومنحه الجهازان الفني والطبي فرصة للتعافي، قبل أن يعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم عدم قدرة اللاعب، البالغ من العمر 24 عاماً على إكمال البطولة، بعدما تأخرت مدة تعافيه.

ولم يكتف ديمبيلي (27 مباراة دولية) بالإصابة فحسب، وإنما تسبب في أزمة للمدرب ديدييه ديشامب، الذي لن يكون بمقدوره استبدال اللاعب بغيره في النهائيات الحالية، وفقاً لنظام ولوائح البطولة.

وكرّس المهاجم الشاب عقدة نفسية لجماهير برشلونة، التي كانت تؤمن بقدراته ومهاراته العالية، إلا أن إصاباته المتلاحقة القياسية وضعته في مرمى الانتقادات، خصوصاً أنه شارك خلال الموسم الحالي مع البارسا في 19 مباراة أساسياً، و11 بديلاً، سجل خلالها ستة أهداف، وصنع ثلاثة أهداف أخرى.

وأصيب الفرنسي منذ انتقاله إلى برشلونة 10 مرات، بمعدل 535 يوماً، وفقاً لإحصائية سابقة لصحيفة «ماركا» الإسبانية، شكلت صدمة حقيقية لإدارة ناديه، وحرمت اللاعب من تمثيل أحد أهم أندية العالم، وفرصة اللعب أطول مدة ممكنة مع الأسطورة ليونيل ميسي، كما ستحرمه أيضاً مشاركة رفاقه المنافسة على لقب يورو 2020 في حالة تفوق «الديوك» على البرتغال غداً، وحجز بطاقة العبور إلى الدور الثاني، لإضافة اللقب القاري الثالث، ومعادلة الرقم القياسي المسجل باسم ألمانيا وإسبانيا (3 ألقاب).

إصابات ديمبيلي مع برشلونة

■ 18-2017 (106 أيام).

■ 18-2017 (26 يوماً).

■ 19-2018 (19 يوماً).

■ 19-2018 (26 يوماً).

■ 19-2018 (42 يوماً).

■ 20-2019 (34 يوماً).

■ 20-2019 (3 أيام).

■ 20-2019 (66 يوماً).

■ 20-2019 (191 يوماً).

■ 21-2020 (22 يوماً).

• 27 مباراة دولية خاضها عثمان ديمبيلي مع منتخب فرنسا حتى الآن.