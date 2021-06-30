دي بور يستقيل من تدريب هولندا

استقال فرانك دي بور مدرب منتخب هولندا بعد يومين من خسارة "الطواحين" بهدفين دون رد أمام جمهورية التشيك ليغادر الفريق من ثمن نهائي بطولة يورو 2020.

وتأتي الاستقالة بعد تقييم لأداء الفريق عقب الهزيمة في بودابست، حيث كان المنتخب الهولندي المرشح الأوفر حظاً في الفوز.

وقال الاتحاد الهولندي لكرة القدم أن المدير الفني يناقش حالياً شروط إنهاء عقده.

وتولى المدرب المسؤولية خلفاً لرونالد كومان العام الماضي وانتصر في ثماني مباريات من أصل 15.

وسيكون على الاتحاد الهولندي اختيار بديل سريعاً، لا سيما أن منتخب الطواحين سيدخل مرحلة جديدة من المنافسات في سبتمبر المقبل.

يذكر أن دي بور سبق له تدريب أياكس أمستردام الهولندي وإنتر ميلان الإيطالي وكريستال بالاس الإنجليزي وأتلانتا يونايتد الأميركي.