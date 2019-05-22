دي خيا يضع مانشستر يونايتد في مأزق

يتجه مانشستر يونايتد للموافقة على بيع حارسه دافيد دي خيا بعدما رفض الإسباني العرض النهائي لتجديد عقده.

وقالت صحيفة “دايلي مايل” البريطانية أن باريس سان جيرمان يخطط لضم دي خيا هذا الصيف مقابل 60 مليون جنيه إسترليني.

ورفض الدولي الإسباني آخر العروض المقدمة من يونايتد لتمديد تعاقده الذي ينتهي نهاية الموسم القادم، لكنه يصر على الرحيل من أولد ترافورد مع نهاية عقده.

ويدرس مانشستر يونايتد الموافقة على بيع دي خيا خلال الصيف بدلاً من الانتظار حتى نهاية الموسم الجديد الذي سيرحل معه مجاناً.

بدوره، يستعد باريس سان جيرمان لدفع الراتب المطلوب لدي خيا، والذي يصل إلى 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً.