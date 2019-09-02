راكيتيتش وأومتيتي على رادار يوفنتوس

يخطط يوفنتوس لإبرام صفقة تبادلية مع برشلونة قبل ساعات من إغلاق باب الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن إدارة يوفي تبحث التعاقد مع لاعب خط وسط جديد، بالإضافة إلى قلب دفاع آخر لتعويض غياب جيورجيو كييليني بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وأشارت إلى أن البيانكونيري يضع عينه على إيفان راكيتيتش وزميله في البارسا المدافع سامويل أومتيتي لضمهما خلال الساعات الأخيرة من السوق الصيفي.

ويقدم يوفنتوس لبرشلونة في المقابل الرباعي خوان كوادرادو، وبليز ماتويدي، وفيديريكو بيرنارديسكي ورودريغو بينتانكور ضمن صفقة تبادلية.