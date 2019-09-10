راموس يرحب بانتقال بوغبا لريال مدريد

تحدث المدافع سيرخيو راموس عن بول بوغبا نجم وسط مانشستر يونايتد تعليقاً على إمكانية انتقاله إلى ريال مدريد في المستقبل رغم فشل إتمام الصفقة في سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وبات الدولي الفرنسي حديث وسائل الإعلام العالمية خلال الصيف، حيث أشارت التقارير إلى أن ريال يريد التعاقد معه، مستغلاً رغبة اللاعب في مغادرة مانشستر يونايتد، وهي الصفقة التي لم تتم في نهاية الأمر.

تحدث راموس عن هذه الصفقة لصحيفة "دايلي إكسبرس" البريطانية، حيث قال: "أعتقد أن ريال مدريد لديه باب مفتوح دائماً لللاعبين الجيدين مثله. بالنسبة لي بول بوغبا أحد اللاعبين الرائعين".

وساند المدافع الإسباني لاعب خط الوسط الفرنسي بشكل واضح، وقال: "إنه مختلف وأظهر قيمته في يوفنتوس والآن مع مانشستر يونايتد. أعتقد أنه قادر على تحقيق التوازن في الفريق. لديه تأثير دفاعي رائع ويملك بنية جسدية مميزة".