رسمياً: أليسون أفضل حارس مرمى في أوروبا

حقق آليسون بيكر، نجم ليفربول، جائزة أفضل حارس مرمى في أوروبا متفوقاً على مارك أندريه تير شتيغين من برشلونة وهوغو لوريس من توتنهام.

وقاد بيكر الريدز إلى الفوز بدوري أبطال أوروباـ كما حصل على جائزة القفاز الذهبي في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

ويعد أليسون أكثر الحراس حفاظاً على نظافة شباكه في دوري أبطال أوروبا يليه تير شيتغين.

وكان الحارس البرازيلي قد تألق مع منتخب بلاده في كوبا أميركا ولم يستقبل سوى هدف واحد فقط في المباراة النهائية ضد بيرو، علماً بأن السيليساو توج باللقب أيضاً.

وتعرض صاحب الـ 26 عاماً لإصابة في المباراة الأولى له هذا الموسم مع الريدز أمام نوريتش سيتي.

وجاء يان أوبلاك (أتلتيكو مدريد) في المركز الرابع برصيد 36 نقطة، يليه أندريه أونانا (أياكس) محققاً 28 نقطة ثم إيديرسون (مانشستر سيتي) بـ 20 نقطة.

أما سمير هاندانوفيتش (إنتر ميلان) فجاء في المركز السابع بثلاث نقاط يليه فويتشيك تشيزني (يوفنتوس)، ودافيد دي خيا (مانشستر يونايتد) بنقطتين فقط لكلٍ منهما.

يذكر أن أليسون انضم إلى ليفربول الصيف الماضي قادماً من روما.