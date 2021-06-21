رسمياً: استبعاد ديمبيلي من منتخب فرنسا للإصابة

أعلن منتخب فرنسا خروج المهاجم عثمان ديمبيلي من معسكر الديوك الذي يشارك حالياً في بطولة يورو 2020.

وكتب الحساب الرسمي لأبطال العالم: "بعد أن أصيب في ركبته في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 مع المجر، سيغيب عثمان ديمبيلي عن باقي مباريات اليورو، نتمنى لعثمان الشفاء العاجل".

وخرج نجم برشلونة من الملعب بعد مشاركته بديلاً بنصف ساعة.

ديمبيلي مهدد بالغياب عن معسكر برشلونة التحضيري للموسم القادم

وأشارت تقارير إسبانية إلى أن الفرنسي قد يغيب عن المعسكر التحضيري للبارسا خاصة وأن الإصابة قد تستغرق شهرين للعلاج.

ويستعد منتخب فرنسا لمواجهة غريمه البرتغالي في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السادسة لبطولة يورو 2020 يوم الأربعاء.

يذكر أن فرنسا تتصدر المجموعة برصيد 4 نقاط يليها ألمانيا والبرتغال برصيد 3 نقاط لكل منها، بينما تتذيل المجر الترتيب بنقطة واحدة.