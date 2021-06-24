رسمياً: يويفا يلغي أفضلية الأهداف خارج الأرض

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) رسمياً عن إلغاء قاعدة أفضلية الهدف خارج الأرض في المباريات الإقصائية ببطولاته بداية من الموسم الجديد 2021-2022.

وكانت المباريات تحسم بالنظر إلى الأهداف خارج الأرض عند التعادل في نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، إلا أن يويفا ألغى الأمر لزيادة الندية.

وجاء في بيان أصدره الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: "قاعدة الهدف خارج الأرض سيتم إزالتها من جميع بطولات الاتحاد بداية من موسم 2021-2022، المواجهات التي يحرز فيها الفريقان نفس عدد الأهداف ذهاباً وإياباً ستذهب إلى الوقت الإضافي ومنه إلى ركلات الترجيح إن جرت الحاجة لذلك".

تغيير قانون يويفا يعتمد على الإحصائيات

أما عن الأسباب: "تظهر الإحصائيات منذ منتصف السبعينيات اتجاهاً واضحاً للانخفاض المستمر في الفجوة بين عدد مرات الفوز خارج الأرض ومتوسط عدد الأهداف المسجلة في ملعبك.

"منذ 2009-2010 بقي متوسط الأهداف في بطولات الاتحاد ثابتاً، بمعدل 1.92 للفرق أصحاب الأرض مقابل 1.6 هدفاً للفرق الضيفة".

يذكر أن دوري أبطال أوروبا من ضمن البطولات التي سيطبق عليها هذا القرار، إلى جانب الدوري الأوروبي والبطولة المستحدثة مؤخراً دوري المؤتمر الأوروبي.