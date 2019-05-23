رونالدو يتعرض لانتقادات لاذعة بسبب صلاحياته في يوفنتوس

كشف موقع "كالتشيوميركاتو" الإيطالي أن كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، يتعرض لانتقادات لاذعة في إيطاليا بسبب الصلاحيات الكبيرة التي منحها له أندريا آنييلي، رئيس يوفي، منذ قدومه من ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال الموقع أن البرتغالي يرفض قدوم أنتونيو كونتي، لتولي الإدارة الفنية خلفاً لماسيميليانو آليغري الموسم القادم، وذلك بسبب طريقة لعبه الدفاعية إلى جانب أسلوبه المتشدد مع اللاعبين في التدريبات وداخل غرف خلع الملابس، وهو الأمر الذي تسبب في إقالته من تشيلسي وذلك بعد أزمته الكبيرة مع دييغو كوشتا.

وعنونت الصحيفة: "رونالدو هو الرئيس الفعلي ليوفنتوس وليس آنييلي"، موضحة أن "صاروخ ماديرا" منذ قدومه وله صلاحيات كبيرة داخل الفريق، حيث يعد السبب الرئيسي في رحيل أليغري بعد فشله في تحقيق لقب دورى أبطال أوروبا هذا الموسم والخروج من ربع النهائي أمام أياكس.

في نفس السياق فجرت صحيفة "دايلي مايل" البريطانية، مفاجأة من العيار الثقيل، حول رغبة رونالدو في تعاقد يوفنتوس مع مواطنه جوزيه مورينيو، المدير الفنى السابق لمانشستر يونايتد، الذي تم إقالته في ديسمبر الماضي، ولم يتول تدريب أي فريق حتى الآن.

وأضافت الصحيفة أن آنييلي يدرس عدة عروض من أجل التعاقد مع مدير فني لخلافة آليغري أبرزهم ماوريسيو بوتشينيو، المدير الفني لتوتنهام، وبيب غوارديولا، المدير الفنى لمانشستر سيتي، وماوريتسيو ساري، مدرب تشيلسي الذي يبدو قريباً من الرحيل عقب نهائي الدوري الأوروبي أمام آرسنال.

وألمح مورينيو في تصريحاته إلى رغبة رونالدو في توليه المهمة الفنية ليوفنتوس الموسم المقبل، حيث قال: "أحد اللاعبين الذين لدي علاقة جيدة بهم يلعب للفريق قال لي: يجب أن تأتي إلى هنا في الموسم المقبل، وقلت له: إنهم لا يفعلون ذلك".

مورينيو عاطل عن العمل منذ إقالته من تدريب مانشستر يونايتد في ديسمبر الماضي، لكن لديه سجل حافل بالنجاح في إيطاليا، حيث قاد إنتر ميلان إلى الثلاثية عام 2010.

كان مورينيو له موقف شهير بعدما استفز جماهير يوفنتوس في نوفمبر من العام الماضي، حيث وضع يده حول أذنه في إشارة إلى الجماهير في ملعب يوفنتوس بعد فوزه عليهم في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

كان مورينيو مسؤولاً عن أفضل موسم في تاريخ رونالدو على الإطلاق، مما ساعده على تسجيل 46 هدفًا مع ريال مدريد 2011-2012.