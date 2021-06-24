ريال مدريد يستغل فاران لاستقطاب بوغبا

كشف تقرير إسباني عن عودة بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد ومنتخب فرنسا، لدائرة اهتمامات ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفي الجاري.

وارتبط اسم الدولي الفرنسي كثيراً بريال مدريد خلال الفترة الماضية، حيث كان أحد أهم مطالب زين الدين زيدان، المدير الفني السابق للملكي.

وحاول ريال ضم بوغبا الصيف قبل الماضي، لكن يونايتد طلب 170 مليون يورو لبيعه، مما تسبب في تجمد المفاوضات.

وكشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية عن تلميحات إنجليزية تفيد بأن بوغبا من الممكن أن ينتقل لريال مدريد هذا الصيف، خاصة أن عقده مع مانشستر يونايتد ينتهي بنهاية الموسم القادم.

وأضافت الصحيفة أنه رغم ذلك فإن النادي الإنجليزي لا يرغب في التخلي عن نجمه، حيث عرض عليه 500 ألف يورو أسبوعياً لمدة 5 مواسم لتجديد عقده.

ولم يكشف اللاعب عن موقفه بعد، حيث يضع كامل تركيزه مع منتخب فرنسا المشارك حالياً في بطولة يورو 2020، مع ترقب ريال مدريد ويوفنتوس وباريس سان جيرمان المهتمة بضمه.

وأوضحت الصحيفة أن السعر المحتمل لبيع بوغبا هذا الصيف سيكون 80 مليون يورو، وهو رقم يبدو مقبولاً.

وأشارت إلى أن هذا السعر ربما يكون مرتفعاً في هذا التوقيت على ريال مدريد، في ظل أزمة كورونا، والتخطيط لضم كيليان مبابى.

واختتمت الصحيفة بأن ريال من الممكن أن يستغل رغبة يونايتد في ضم مدافعه رافاييل فاران حتى يسهل من مسألة ضم بوغبا.

وبالتالى، من الممكن أن تحصل بين الطرفين صفقة تبادلية، خاصة أن سعر اللاعبين متقارب حالياً.

ريال مدريد يدرس التعاقد مع إيزاك

في سياق متصل، يهتم النادي الملكي بضم السويدي أليكساندر إيزاك، مهاجم ريال سوسييداد.

ويعاني الميرينغي من عدم وجود بديل مناسب لكريم بنزيمة، في ظل تدني مستوى لوكا يوفيتش وماريانو دياز.

وقالت «موندو ديبورتيفو» أن الإدارة المدريدية قد تلجأ للتعاقد مع إيزاك، في ظل ارتفاع سعر هدفيها الأساسيين كيليان مبابي من باريس سان جيرمان، وإيرلينغ هالاند هداف بوروسيا دورتموند.

وأضافت أن عقد إيزاك يحتوي شرطاً جزائياً بقيمة 70 مليون يورو، وأن ريال مدريد بدأ بالفعل محادثاته مع ممثلي اللاعب لضمه هذا الصيف.

وتأكد الملكي من أن المهاجم السويدي مملوك فقط لسوسييداد، ولا يحق لدورتموند إيقاف الصفقة أو طلب أي مقابل.

وسبق أن توصل سوسيداد لاتفاق مع دورتموند لإلغاء بند خيار إعادة الشراء المنصوص عليه فى العقد المبرم بينهما بشأن المهاجم السويدي.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك اهتماماً أيضاً بالحصول على خدمات صاحب الـ 21 عاماً من جانب ليفربول وتشيلسي أيضاً.

ويتواجد إيزاك حالياً رفقة منتخب السويد المشارك في بطولة يورو 2020.