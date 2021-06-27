ريال مدريد يعرض 150 مليون يورو لضم مبابي

كشفت تقارير إسبانية أمس، أن ريال مدريد سيعرض على باريس سان جيرمان مبلغ 100 مليون يورو، و50 مليونًا “حوافز”، لتبلغ الصفقة في مجموعها 150 مليوناً، من أجل ضم الهداف كيليان مبابي المشارك حالياً مع منتخب فرنسا في بطولة يورو 2020.

وأشار موقع “ديفنسا سنترال” الإسباني إلى أن إدارة ريال تراقب وضعية الدولي الفرنسي، وتجهز عرضاً مالياً ضخماً لخطفه.

ريال مدريد يغري مبابي وباريس

وبيَّن أن الحوافز الأقل قيمة ستختص بعدد مشاركاته، والأهداف التي يسجلها، ومشاركته مع منتخب فرنسا، فيما تختص الحوافز الأعلى نسبياً بعدد الألقاب الجماعية والفردية، ووجوده ضمن جوائز الأفضل والتشكيل المثالي للعام.

في حين، يبقى الحافز المالي الأهم فوزه بجائزة الكرة الذهبية، التي يسعى مبابي للظفر بها، ويعتقد أن انتقاله لريال مدريد قد يمنحه فرصاً أكبر للتتويج بها.

وأكد الموقع، أن ريال مدريد كان يفكر في إدراج لاعبين ضمن الصفقة أبرزهم المدافع رافاييل فاران، لكن اللاعب لا يرغب في دخول أي صفقة تبادلية، مما دفع الإدارة للتفكير في عرض مالي مباشر وكبير دون لاعبين.