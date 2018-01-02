زيدان يتدخل لاحتواء أزمة رونالدو وإدارة ريال مدريد

زين الدين زيدان يسعى لتصحيح علاقة رونالدو بإدارة ريال مدريد

ينتظر كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد، خطوة جادة من إدارة النادي للاستجابة لرغبة ملحة مع بداية العام الجديد 2018.

وقالت تقارير صحفية أن الدولي البرتغالي يترقب موقف مسؤولي الملكي من الموافقة على تقديم عرض جديد له، من المتوقع أن يكون الأخير له مع النادي، وسيبقيه في صفوفه حتى نهاية مشواره الكروي.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية أن منح عقد جديد لرونالدو، سيكون أولوية لإدارة ريال مدريد في العام الجديد، وأشارت إلى أن المدرب زين الدين زيدان، سيلعب دوراً محورياً في تشجيع إدارة النادي على اتخاذ هذه الخطوة، والاستجابة لطلبات "صاروخ ماديرا".

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وكان رونالدو قد جدد عقده في 2016 حتى صيف 2021، لكن تقارير ترددت خلال الأشهر القليلة الماضية أشارت إلى أن النجم البرتغالي غير سعيد، لأن راتبه السنوي أقل مما يتقاضاه غريماه ليونيل ميسي نجم برشلونة ونيمار مهاجم باريس سان جيرمان.

وكان رونالدو قد ألمح إلى رغبته في الحصول على عقد جديد بعد التتويج بمونديال الأندية الشهر الماضي، حيث قال: "أريد البقاء مع ريال مدريد حتى اعتزالي، ولكن الأمر لا يتوقف علي فقط، أنا لست إدارة النادي”.