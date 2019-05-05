زيدان يفاضل بين كانتي وبوغبا

أكدت صحيفة "دايلي إكسبريس" البريطانية أن الفرنسي نغولو كانتي لاعب وسط تشيلسي ما زال من ضمن أهداف ريال مدريد الصيف القادم.

وكشفت الصحيفة أن زين الدين زيدان مدرب الملكي يرغب بضم مواطنه مع تفضيل الفرنسي الآخر بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد.

وبحال فشل مفاوضات ضم نجم الشياطين الحمر، سيتحرك ريال مدريد لاستقطاب كانتي الذي غير مدرب البلوز ماوريتسيو ساري موقعه، إذ صار يعتمد عليه كصانع ألعاب بدلاً من المركز السابق الذي تألق فيه كلاعب وسط مدافع.

ويسعى النادي الإسباني أيضاً لضم إيدين هازارد زميل كانتي في تشيلسي، إلا أن التعاقد مع هذين النجمين سيكون في غاية الصعوبة.

يذكر أن كانتي تعرض لإصابة خلال مباراة تشيلسي وواتفورد أجبرته على ترك الملعب، وباتت مشاركته في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي أمام آينتراخت فرانكفورت الخميس القادم موضع شك.