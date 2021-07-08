ستيرلينغ: قرار منحي ركلة الجزاء كان صحيحاً

أكد الإنجليزي رحيم ستيرلينغ أن ركلة الجزاء المثيرة للجدل التي احتسبت لمصلحته خلال مواجهة منتخب بلاده مع غريمه الدنماركي في نصف نهائي يورو 2020 كانت صحيحة.

وأصر نجم مانشستر سيتي أنه تمت عرقلته داخل منطقة الجزاء وهي حادثة منحت فريق الأسود الثلاثة ركلة جزاء سددها هاري كين وتصدى لها الحارس كاسبر شمايكل، إلا أن الكرة ارتدت منه ليودعها هداف توتنهام داخل الشباك.

بهذا الهدف، حجز منتخب إنجلترا مقعداً له في نهائي البطولة بفوزه بهدفين لهدف بعد التمديد ليضرب موعداً مع منتخب إيطاليا في مواجهة تعد بالكثير.

وقال ستيرلينغ مدافعاً عن نفسه بعد اتهامه بـ "الغطس": "توغلت داخل منطقة الجزاء، وامتدت ساق مدافع الدنمارك ولامست ساقي، وبالتالي كان قرار ركلة الجزاء صحيحاً".