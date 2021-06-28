سويسرا ومبابي يطيحان بفرنسا من يورو 2020

حقق منتخب سويسرا فوز صاعقاً ومستحقاً على نظيره الفرنسي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 في المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن لقاءات دور الـ 16 من بطولة يورو 2020 بعد تعادلهما في الوقت الأصلي بنتيجة 3-3.

بداية الخطورة في المباراة التي شهدها ملعب آرينا ناسيونالا جاءت من جانب أنطوان جريزمان الذي مرر ركنية على رأس رافاييل فاران فشل نجم ريال مدريد في تحويلها لهدف أول في الدقيقة الثانية.

وفي الدقيقة 15 سجل المنتخب السويسري هدفه الأول عن طريق هاريس سيفيروفيتش برأسية فشل هوغو لوريس وكليمون لونغليه في التعامل معها.

ظهرت خطورة فرنسا من جديد عن طريق كيليان مبابي الذي نفذ ركلة ثابتة من على حدود منطقة الجزاء تعامل معها الحائط بشكل مميز وأبعدها في الدقيقة 27.

بعده أهدر أدريان رابيو على حدود منطقة الجزاء والكرة في قدمه، فصوب كرة قوية في الدقيقة 29 مرت بجوار القائم.

بين الشوطين غير ديدييه ديشامب من الرسم التكتيكي للديوك وأخرج لونغليه ودفع بكينغزلي كومان.

ومع بداية الشوط الثاني حصل المنتخب السويسري على فرصة مضاعفة النتيجة بعد حصوله على ركلة جزاء أكدتها تقنية الفيديو، لكن ريكاردو رودريغيز فشل في ترجمتها، إذ تصدى لها لوريس ببراعة وحول مجرى المباراة.

بعد التصدي لركلة الجزاء، وتحديداً في الدقيقة 56 كاد بول بوغبا أن يصنع هدف التعادل لمبابي الذي سدد بجوار القائم.

بعدها بلحظات عادل كريم بنزيمة النتيجة بتصويبة قريبة من المرمى أهداها له مبابي ووضعه في موقف رائع أمام الحارس يان سومر ليعلن التعادل في الدقيقة 57.

من جديد، أضاف بنزيمة الهدف الثاني بعد دقيقتين برأسية هذه المرمى بعد عرضية أنتوان غريزمان.

استمرت خطورة فرنسا وتراجعت سويسرا بعض الشيء بعد تمريرة من بول بوغبا لمبابي، طالت من نجم باريس سان جيرمان وتصدى لها سومر.

وتقدم بوغبا للديوك بالهدف الثالث في الدقيقة 75 بعد تسديده لكرة مرتدة من منطقة الجزاء وقف سومر عاجزاً عن التصدي لها وشاهدها تسكن الزاوية اليمنى العليا لمرماه.

بالرغم من ذلك استمرت سويسرا في القتال حتى اللحظات الأخيرة، وسجل سيفيروفيتش الهدف الشخصي الثاني له والثاني لفريقه في الدقيقة 81 برأسية إثر متابعة ضعيفة من فاران.

وصنع القائد غرانيت جاكا هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة لماريو غافرانوفيتش بعد تمريرة في العمق مر بها من الدفاع بمهارة وسددها بقوة على يمين لوريس.

وفي اللحظة الأخيرة من اللقاء سدد البديل كومان كرة في القائم، ليضطر الفريقين لخوض شوطين إضافيين.

أهدر بينجامان بافار فرصة تسجيل الهدف الرابع لفرنسا في الدقيقة 95، بعد تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء سددها ضعيفة وتصدى لها الحارس.

عاد بعدها كومان وكاد يسجل لأبطال العالم في الدقيقة 98 لكن تسديدته مرت من فوق المرمى مما اضطر المنتخبين للجوء إلى ركلات الترجيح:

سويسرا تحسم ركلات الترجيح لمصلحتها

الركلة الأولى لسويسرا: ماريو غافرانوفيتش - هدف.

الركلة الأولى لفرنسا: بول بوغبا - هدف

الركلة الثانية لسويسرا: فابيان شار - هدف.

الركلة الثانية لفرنسا: أوليفييه جيرو - هدف.

الركلة الثالثة لسويسرا: مانويل آكانجي - هدف.

الركلة الثالثة لفرنسا: ماركوس تورام - هدف.

الركلة الرابعة لسويسرا: روبن فارغاس - هدف.

الركلة الرابعة لفرنسا: بريسنيل كيمبيمبي - هدف.

الركلة الخامسة لسويسرا: آدمير محمدي - هدف.

الركلة الخامسة لفرنسا: كيليان مبابي - أهدرها.

بهذه النتيجة، تأهل منتخب سويسرا للدور القادم ليضرب موعداً مع نظيره الإسباني في واحدة من أصعب لقاءات ربع النهائي حتى الآن.