صحيفة: برشلونة سيتحرك لضم غريزمان بحال رحيل كوتينيو

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن رحيل فيليبي كوتينيو المحتمل عن برشلونة سيدفع النادي الكتالوني للتحرك مجدداً من أجل ضم أنتوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد.

وكان الدولي الفرنسي قد رفض البارسا نهاية الموسم الماضي، إلا أن اسمه ارتبط مجدداً بالفريق نظراً لأن قيمة فسخ عقده تعتبر "مقبولة" حالياً مقارنة بأسعار السوق، وتقدر بحوالي 120 مليون يورو.

في المقابل، يبدو أن مسيرة كوتينيو مع برشلونة اقتربت من نهايتها، بعدما تعرض الدولي البرازيلي أمس لصيحات استهجان من قبل فئة من أنصار البارسا خلال المباراة أمام ليفربول في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ودفعت هذه الأحداث النجم ليونيل ميسي لمعاتبة المتسببين بهذه الصيحات بعد نهاية اللقاء.