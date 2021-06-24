صراع قاري بين ميسي ونيمار في كوبا أمريكا 2021

انتهت منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات بطولة كوبا أمريكا 2021 صباح الثلاثاء، حيث ضمنت كل من البرازيل والأرجنتين وتشيلي الصعود إلى ربع النهائي.

وعلى مستوى الهدافين، استطاع كل من الباراغوياني آنخيل روميرو والبرازيلي نيمار والتشيلي إدواردو فارغاس، تسجيل هدفين، فيما يبقى المنافسون الآخرون بهدف واحد فقط.

إلا أن هنالك صراعاً من نوع خاص بين نيمار دا سيلفا ونظيره ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين على الهداف التاريخي لمنتخبي بلديهما.

يواصل نيمار مطاردة بيليه، حيث قلص صاحب الـ 68 هدفاً دولياً الفارق إلى 9 أهداف فقط مع "الجوهرة السوداء"، في قائمة هدافي السيليساو التاريخية. بينما أصبح ميسي، نجم برشلونة، أكثر من يسجل لبلاده على الإطلاق، فى المباريات الرسمية برصيد 39 هدفاً، محطماً رقم غابريل باتيستوتا (38 هدفاً)، كما بات أكثر من يصنع أهدافاً في تاريخ كوبا أمريكا بـ 13 هدفاً، وأصبح أكثر من يرتدي قميص المنتخب تاريخياً، بالتساوى مع خافيير ماسكيرانو بـ 147 مباراة دولية.

أرقام قياسية في كوبا أمريكا

وبالنظر إلى الأرقام القياسية في أول ثلاث جولات، استطاع فارغاس، نجم تشيلي، الوصول إلى الهدف رقم 14 في كوبا أمريكا، كأكثر اللاعبين الحاليين غير المعتزلين تسجيلاً في المسابقة القارية، بينما تفصله 3 أهداف فقط، حتى يصبح الهداف التاريخي لها.

واستطاع والكر فارينيز، حارس مرمى فنزويلا، التصدى لـ 8 تسديدات في لقاء واحد أمام كولومبيا، وهو ما لم يحدث منذ نسخة عام 2007، فيما سجل بن بيريرتون أول أهدافه الدولية مع تشيلي أمام بوليفيا، إضافة إلى إيفرتون ربيريو، نجم البرازيل، الذى هز شباك بيرو.