صلاح يعترض على منعه من المشاركة في أولمبياد طوكيو

أصبح محمد صلاح هداف ليفربول مهدداً بعدم المشاركة مع منتخب مصر في دورة أولمبياد طوكيو 2020 المقرر انطلاقها الشهر القادم.

ووفقاً لصحيفة «ميرور» البريطانية أمس، يحاول صلاح محاربة قرار ليفربول بمنعه من المشاركة في طوكيو، خاصة وأن النجم المصري أبدى موافقته منذ فترة لارتداء قميص المنتخب الأولمبي في الألعاب الأولمبية.

وأضاف التقرير، أن "مو" يستعد للاعتراض على قرار الريدز، خاصة وأنه كان على وشك أن يتم اختياره من بين الثلاثة الكبار الذي سيستدعيهم شوقي غريب المدير الفني للمنتخب في القائمة النهائية.

ليفربول لن يمنع صلاح من المشاركة في كأس الأمم الإفريقية

وأكد أن ليفربول ليس لديه خيار سوى قبول مشاركة "مو" في كأس الأمم الإفريقية التي ستقام في الكاميرون مطلع العام القادم، لذلك لا يتعين عليه الموافقة على مشاركته في الأولمبياد خاصة وأنها ليست مسابقة ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

ووفقاً لرئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أحمد مجاهد، فإن اللاعب يخطط للاستئناف ضد قرار ليفربول على أمل أن يقوموا بالسماح له بالمنافسة.