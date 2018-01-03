صورة: رونالدو يستعرض جوائزه

نشر النجم كريستيانو رونالدو صورة عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" تضم كافة الجوائز التي نالها حتى الآن.

وفاز الدولي البرتغالي في 2017 بجائزة الكرة الذهبية للمرة الخامسة في مسيرته، كما أحرز جائزة أفضل لاعب في العالم، بالإضافة إلى 4 أحذية ذهبية فاز بها سابقاً، ومجموعة من الجوائز الأخرى على المستويين الأوروبي والعالمي.

وقال رونالدو معلقاً على الصورة التي نشرها: “عندما كنت ألعب في شوارع ماديرا وأحلم بالوصول إلى القمة في كرة القدم، لم أكن أتخيل أبداً أن التقط مثل هذه الصورة.

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“أهدي هذه اللحظة قبل كل شيء، لعائلتي وأصدقائي وزملائي والمدربين الذين تعلمت منهم وهؤلاء الذين عملت معهم في الأندية ومنتخب البرتغال.”

وأهدى رونالدو هذه الإنجازات لأنصاره قائلاً: “إنها لكم”، علماً بأنها تعرض حالياً في المتحف الخاص بالنجم البرتغالي في مسقط رأسه ماديرا في البرتغال.