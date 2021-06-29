غالاكسي يحاول ضم غاريث بيل

كشف موقع "ترايبل فوتبول" أن لوس أنجيليس غالاكسي المشارك في الدوري الأميركي للمحترفين مهتم جدياً بالتعاقد مع النجم غاريث بيل من ريال مدريد هذا الصيف.

وغادر الدولي الويلزي صفوف توتنهام بعد انتهاء فترة إعارته التي قدم خلالها عروضاً جيدة في بعض الأحيان.

وقد ينتقل بيل إلى الدوري الأميركي بعدما خرج منتخب بلاده من دور الـ 16 لبطولة يورو 2020 على يد غريمه الدنماركي برباعية نظيفة قبل يومين.

وكشف الصحفي نيكولا سكيرا أن ممثلي غالاكسي بدأوا بمخاطبة إدارة ريال مدريد من أجل إتمام الصفقة.

بيل خارج مخططات أنشيلوتي في الموسم القادم

وأكد المصدر ذاته أن مدرب ريال مدريد العائد كارلو أنشيلوتي لا يرى دوراً للنجم الويلزي في خططه للموسم الجديد.

يذكر أن صاحب الـ 31 عاماً لعب دوراً رئيسياً خلال حقبة المدير الفني الإيطالي الأولى مع ريال مدريد وساهم في قيادته للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا موسم 2013-2014.