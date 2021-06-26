الدنمارك تكتسح ويلز برباعية وتبلغ ربع نهائي يورو 2020

سحق منتخب الدنمارك نظيره الويلزي بنتيجة 4-0 في دور الـ 16 من بطولة يورو 2020 خلال المباراة التي أقيمت السبت على ملعب يوهان كرويف آرينا في امستردام بهولندا.

وينتظر المنتخب الدنماركي بعد هذا الفوز المتأهل لربع النهائي من بين منتخبي هولندا والتشيك.

تقدم كاسبر دولبيرغ للاسكندنافيين في الدقيقة 27 من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء صوبها مقوسة تجاه القائم الأيمن لتسكن الشباك.

وأضاف المنتخب الدنماركي الهدف الثاني في الدقيقة 48 عن طريق دولبيرغ من جديد بعدما أخطأ دفاع ويلز في إبعاد كرة ذهبت إليه ولم يرفض الهدية ليسكنها الشباك.

وجاء الهدف الثالث في الدقيقة 88 حينما حصل يواكيم مايلي على الكرة في منطقة الجزاء من البديل يانسين وسددها متقنة داخل الشباك.

الدنمارك تستغل الطرد في صفوف ويلز

وتعرض هاري ويلسون للطرد المباشر في الدقيقة 90 بسبب تدخل عنيف على صاحب الهدف الثالث.

وأحرز مارتن برايثوايت الهدف الرابع في الدقيقة 90+4 عندما وصلته الكرة وضرب مصيدة التسلل ليسددها أرضية بجوار القائم الأيسر لم يتمكن الحارس الويلزي من التعامل معها.